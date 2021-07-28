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أخبار
المؤتمر نت - مركز الارصاد يصدر تنبيه جديد للمواطنين

توقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة محافظات

المؤتمرنت -
توقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدة محافظات بعد ظهر اليوم.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع تشكل السحب الركامية المصحوبة بالأمطار الخفيفة والمتوسطة والعواصف الرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات صعدة , صنعاء , ذمار , البيضاء , إب , الضالع , تعز و الحديدة.

وأشار إلى احتمال أن هطول الأمطار على الأجزاء الغربية من محافظتي مأرب والجوف وشرق محافظة عمران.

وحسب المركز قد تسود الأجواء الصحوة إلى الغائمة جزئيا معظم مناطق المحافظات الشرقية حضرموت, المهرة, شبوة وكذا شرق محافظات أبين ومأرب والجوف.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة من إمكانية تدفق السيول في بعض المناطق وكذا الإنخفاض في الرؤية الأفقية.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز 16.5 ، إب 9.5 ، صرفيت : 3.4








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