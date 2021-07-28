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أخبار
المؤتمر نت - قوى العدوان ترتكب 164 خرقا لهدنة الحديدة

قوى العدوان ترتكب 164 خرقا جديدا لهدنة الحديدة

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 164 خرقا جديدا لهدنة الحديدة
استمرت خروقات قوى العدوان السعودي لهدنة الحديدة، واستشهد مواطن في تعز وأصيب آخر في صعدة، فيما شن الطيران 21 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 164 خرقاً بينها غارة لطيران تجسسي على الجاح وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء الـ50 والتحيتا والجاح والجبلية والدريهمي.

وشملت الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الفازة و30 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 232 قذيفة و115 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر استشهاد مواطن في حارة العلبة بمديرية صالة محافظة تعز إثر إصابته بشظايا قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان .

وأشار إلى إصابة مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة شرواى بمديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب عشر غارات على مديرية صرواح ، وخمس غارات على مديرية مدغل، وغارتين على مديريتي رحبة وجبل مراد .

وأفاد بأن الطيران استهدف بغارة منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وشن ثلاث غارات على مديرية ناطع في محافظة البيضاء.








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