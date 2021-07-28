المؤتمرنت -

الامين العام يعزي اللواء أحمد مساعد بوفاة زوجته

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد على محسن برقية عزاء ومواساة إلى اللواء أحمد مساعد حسين بوفاة زوجته الفاضلة.



وفي البرقية التي بعثها إلى الاخ اللواء أحمد مساعد حسين وإلى أولاده يوسف ومالك وجميع اخوانهم وقبائلهم في محافظة شبوة ، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الاليم.



سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

