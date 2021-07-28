المؤتمرنت -

الامين العام يعزي محمد البكولي بوفاة شقيقه

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد على محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له بإذنه تعالى عبدالله مهدي البكولي.



وفي البرقية التي بعثها إلى شقيق الفقيد المحامي/ محمد مهدي البكولي عضو اللجنه القانونيه وإلى اخوانه وأولاد الفقيد وكافة آل البكولي ، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الاليم.



سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون

