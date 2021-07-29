المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ علي الرديني

بعث الأمين العام للمؤتـمــر الـشعـبـي الـعـام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفــــــاة الـقـيـادي المؤتمــري الـشيـخ/ علي صغير العريجي الرديني عضو اللجنة الدائمة الرئيسة عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية قفل شمر محافظة حجة وذلك بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام .



و أشاد الأمين العام بمناقب الفقيد وما قدمه من خدمات في تطوير العمل التنظيمي للمؤتمر ؛ معبرا في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ ابراهيم علي صغير العريجي الرديني وإخوانه وكافة ال العريجي الرديني بمديرية قفل شمر محافظة حجة باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب ؛سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون.