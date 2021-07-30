المؤتمرنت -

الوهباني يعزي القيادي المؤتمري الشيخ حمود الظاهري بوفاة والدته

بعث الأمين العام المساعد للمؤتـمــر الـشعـبـي الـعـام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة الى القيادي المؤتمر الشيخ حمود علي محمد العجيبي الظاهري و إلى الـشيـخ/ قايد علي (ابومالك ) العجيبي الظاهري وإخوانهم وكافة أفراد أسرتهم بمديرية دمت محافظة الضالع في وفاة المغفور لها پإذن الله تعالى والدتهم الفاضلة .



وعبر الأمين العام المساعد في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون.