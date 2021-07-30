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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد، أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

الأرصاد:هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات

المؤتمرنت -
الأرصاد:هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد، أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أنه من المتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية من محافظة صعدة شمالاً وحتى لحج جنوباً وعلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع وأبين وشبوة وحضرموت أثناء الظهيرة والمساء.

وحسب المركز قد تمتد الأمطار غرباً إلى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ..

وأوضح أن كمية الأمطار المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في إب : 43.0 ملم، السدة : 35.4 ، المهرة- صرفيت : 27.7، صنعاء : 21.0 ، صنعاء- حدة (قطاع الأرصاد) : 09.9 ، الجوف : 08.0 ، ذمار : 06.0 ، صعده : 03.6 ، عتق : 01.2 ، المحويت : 0.8 ، تعز-المعافر :0.7 ، عمران :0.2 ملم، كما هطلت أمطار غزيرة خارج نطاق محطات الرصد.

المصدر - وكالة سبأ








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