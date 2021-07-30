المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي القيادي المؤتمري علي الظفيري بوفاة نجله

بعث الأمين العام للمؤتـمــر الـشعـبـي الـعـام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة الى القيادي ورئيس فرع المؤتمر بمديرية بني سعد محافظة المحويت علي الظفيري بوفاة نجله زيد الذي توفي في حادث مروري مؤسف في يوم عرسه.



و عبر الأمين العام في البرقية باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل ؛سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون.