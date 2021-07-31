المؤتمرنت -

التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢م لجميع المراحل الدراسية في الـ ١٤ من الشهر المقبل.



وحسب التقويم المدرسي الذي صدر به قرار وزاري، تبدأ عملية القيد والتسجيل والانتقال في المدارس الحكومية والأهلية اعتباراً من اليوم السبت .



وشدد وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على ضرورة انتظام دوام الهيئات التعليمية في جميع صفوف المراحل الدراسية في الـ ٧ من أغسطس، على أن تكون الدراسة بمعدل خمسة أيام في الأسبوع.



وأشار التقويم المدرسي إلى بدء اختبارات لنهاية الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادة العامة "أساسي ، ثانوى" يوم الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١م على أن تبدأ اجازة منتصف العام يوم السبت ٤ ديسمبر ٢٠٢١م .



وذكر أنه سيتم استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني في الـ ١١ من ديسمبر ٢٠٢١م و تبدأ اختبارات النقل النهائية لجميع المراحل الدراسية في ١٩ مارس ٢٠٢٢م الموافق ١٦ شعبان .



فيما ستبدأ اختبارات الشهادة العامة للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي يوم السبت ١٤ مايو الموافق الـ ١٣ من شوال وفي اليوم التالي ١٥ مايو ٢٠٢٢م تبدأ اختبارات الشهادة العامة للمرحلة الأساسية.