المؤتمرنت -

استمرار خروقات الحديدة وغارات على محافظتين

استمرت خروقات قوى العدوان السعودي لهدنة الحديدة، وشن الطيران خمس غارات على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 136 خرقاً بينها سبع غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والفازة والجبلية ، وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا والجاح والجبلية والدريهمي.



ونفذت قوى العدوان 17 خرقاً بقصف مدفعي و97 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية العبدية بمحافظة مأرب وغارتين على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



استمرار خروقات هدنة الحديدة وغارات على مأرب والجوف



محافظات 31 يوليو 2021م (سبأ)ـ استمرت خروقات قوى العدوان الأمريكي السعودي لهدنة الحديدة، وشن الطيران خمس غارات على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 136 خرقاً بينها سبع غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والفازة والجبلية ، وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا والجاح والجبلية والدريهمي.



ونفذت قوى العدوان 17 خرقاً بقصف مدفعي و97 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية العبدية بمحافظة مأرب وغارتين على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

