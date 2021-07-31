السبت, 31-يوليو-2021 الساعة: 03:56 م - آخر تحديث: 03:49 م (49: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - تحذيرات من سلالات جديدة لكورونا "أكثر فتكا"

تحذيرات من سلالات جديدة لكورونا "أكثر فتكا"

المؤتمرنت -
تحذيرات من سلالات جديدة لكورونا "أكثر فتكا"
حذرت منظمة الصحة العالمية،الجمعة، من ظهور سلالات جديدة من "دلتا" فيروس "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19"، من أجل التحرك لقمع الوباء بسرعة قبل أن يتحول مرة أخرى إلى شيء أسوأ.

واكتشف المتغير شديد العدوى لأول مرة في الهند، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ظهر الآن في 132 منطقة، وهو مسؤول جزئيا عن زيادة بنسبة 80% في وفيات فيروس كورونا في أفريقيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، حسبما نقلت "فرانس برس".

وقال مايكل رايان مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: "دلتا هي تحذير من أن الفيروس يتطور، ولكنه أيضا دعوة للعمل نحتاج إلى التحرك الآن قبل ظهور متغيرات أكثر خطورة".

فيما قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "ظهرت حتى الآن أربعة أنواع مثيرة للقلق - وسيظل هناك المزيد طالما استمر الفيروس في الانتشار".

ورغم أن "دلتا" هزت العديد من البلدان، قال ريان إن الإجراءات المؤكدة للسيطرة على انتقال العدوى لا تزال تعمل.

وأضاف: "نفس الإجراءات التي طبقناها من قبل ستوقف هذا الفيروس، لا سيما التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة ونظافة اليدين وتجنب البقاء فترة طويلة داخل الأماكن المزدحمة سيئة التهوية".

وتابع بالقول: "لقد أصبح الفيروس أكثر فاعلية، وأصبح أسرع، ولا تزال خطة اللعب كما هي، لكننا بحاجة إلى تنفيذ خطة لعبتنا وتنفيذها بشكل أكثر كفاءة وفعالية بكثير مما فعلناه من قبل".









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مغتربون: الدكتوراه للقاضي المغلّس من جامعة محمد بن عبد الله
أخبار: الاعلان عن استكمال تحرير نعمان وناطع بالبيضاء
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة نائب وزير الأوقاف والإرشاد السابق
أخبار: الأرصاد:هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات
أخبار: إصابة 3 في الحديدة وصعدة و٢٥ غارة للعدوان على مأرب والجوف
أخبار: الوهباني يعزي القيادي المؤتمري الشيخ حمود الظاهري بوفاة والدته
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ علي الرديني
أخبار: الاحد القادم ...عزاء الفقيد الجنيد بقاعة القمة
أخبار: الامين العام يعزي محمد البكولي بوفاة شقيقه
أخبار: الامين العام يعزي اللواء أحمد مساعد بوفاة زوجته
أخبار: الرهوي يشيد بما تشهده الحديدة من تطور خدمي
أخبار: برنامج: التراجع الاقتصادي يفاقم أزمة الجوع باليمن
أخبار: الأمطار تخرج أقسام مستشفى حكومي عن الخدمة
أخبار: عالميا.. ارتفاع معدل الوفيات بكورونا إلى 20٪
أخبار: قوى العدوان ترتكب 164 خرقا لهدنة الحديدة
أخبار: مركز الارصاد يصدر تنبيه جديد للمواطنين
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ حمود النهام
أخبار: الانقاذ تناقش تقارير خاصة بأضرار السيول
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
أخبار: جابر الوهباني يعزي بوفاة الشيخ الضبياني
أخبار: اكتشاف عرض خطير للإصابة بكورونا
علوم وتقنية: تحذيرات من انتشار واسع لنزلات البرد
عربي ودولي: معمّرة تونس تتلقى الجرعة الاولى ضد كورونا
أخبار: عقار جديد يقضي على كورونا خلال 5 أيام
فنون ومنوعات: ولادة قط بأربع أذان في أمريكا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021