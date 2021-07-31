المؤتمرنت -

الامين العام المساعد يواسي آل الصنعاني وآل الرفاعي

بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة عبدالاله محمد عبدالرزاق الصنعاني، احد الكوادر المؤتمرية بمغرب عنس الذي انتقل الى جوار ربه بعد معاناة مع المرض وبعد حياة حافلة بالعمل الوطني.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى القاضي حسن احمد عبدالرزاق الصنعاني عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار، والى شقيق الفقيد القاضي عبدالوهاب محمد عبدالرزاق، عبر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن بالغ عزائه وعظيم مواساته بوفاة المغفور له باذن الله.



سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

" انا لله وانا اليه راجعون"

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كما بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة مماثلة بوفاة رجل الاعمال عضو مجلس النواب الاسبق الحاج عبدالكريم عبدالباري الرفاعي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، الذي انتقل الى جوار ربه بعد معاناة مع المرض، وبعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى اولاد واخوان الفقيد رفاعي ورفعت ورأفت وكافة آل الرفاعي في منطقة ذبحان مدينة التربة، عبر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ عزائه وعظيم مواساته بوفاة المغفور له باذن الله.



سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"انا لله وانا اليه راجعون"

