السبت, 31-يوليو-2021 الساعة: 03:56 م - آخر تحديث: 03:49 م (49: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة

الامين العام المساعد يواسي آل الصنعاني وآل الرفاعي

المؤتمرنت -
الامين العام المساعد يواسي آل الصنعاني وآل الرفاعي
بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة عبدالاله محمد عبدالرزاق الصنعاني، احد الكوادر المؤتمرية بمغرب عنس الذي انتقل الى جوار ربه بعد معاناة مع المرض وبعد حياة حافلة بالعمل الوطني.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى القاضي حسن احمد عبدالرزاق الصنعاني عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار، والى شقيق الفقيد القاضي عبدالوهاب محمد عبدالرزاق، عبر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن بالغ عزائه وعظيم مواساته بوفاة المغفور له باذن الله.

سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
" انا لله وانا اليه راجعون"
----------------------------------------------------------
كما بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة مماثلة بوفاة رجل الاعمال عضو مجلس النواب الاسبق الحاج عبدالكريم عبدالباري الرفاعي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، الذي انتقل الى جوار ربه بعد معاناة مع المرض، وبعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى اولاد واخوان الفقيد رفاعي ورفعت ورأفت وكافة آل الرفاعي في منطقة ذبحان مدينة التربة، عبر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ عزائه وعظيم مواساته بوفاة المغفور له باذن الله.

سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"انا لله وانا اليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مغتربون: الدكتوراه للقاضي المغلّس من جامعة محمد بن عبد الله
أخبار: الاعلان عن استكمال تحرير نعمان وناطع بالبيضاء
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة نائب وزير الأوقاف والإرشاد السابق
أخبار: الأرصاد:هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات
أخبار: إصابة 3 في الحديدة وصعدة و٢٥ غارة للعدوان على مأرب والجوف
أخبار: الوهباني يعزي القيادي المؤتمري الشيخ حمود الظاهري بوفاة والدته
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ علي الرديني
أخبار: الاحد القادم ...عزاء الفقيد الجنيد بقاعة القمة
أخبار: الامين العام يعزي محمد البكولي بوفاة شقيقه
أخبار: الامين العام يعزي اللواء أحمد مساعد بوفاة زوجته
أخبار: الرهوي يشيد بما تشهده الحديدة من تطور خدمي
أخبار: برنامج: التراجع الاقتصادي يفاقم أزمة الجوع باليمن
أخبار: الأمطار تخرج أقسام مستشفى حكومي عن الخدمة
أخبار: عالميا.. ارتفاع معدل الوفيات بكورونا إلى 20٪
أخبار: قوى العدوان ترتكب 164 خرقا لهدنة الحديدة
أخبار: مركز الارصاد يصدر تنبيه جديد للمواطنين
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ حمود النهام
أخبار: الانقاذ تناقش تقارير خاصة بأضرار السيول
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
أخبار: جابر الوهباني يعزي بوفاة الشيخ الضبياني
أخبار: اكتشاف عرض خطير للإصابة بكورونا
علوم وتقنية: تحذيرات من انتشار واسع لنزلات البرد
عربي ودولي: معمّرة تونس تتلقى الجرعة الاولى ضد كورونا
أخبار: عقار جديد يقضي على كورونا خلال 5 أيام
فنون ومنوعات: ولادة قط بأربع أذان في أمريكا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021