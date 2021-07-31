المؤتمرنت -

إخماد حريق في شارع النصر بأمانة العاصمة

أخمدت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة عصر اليوم، حريقاً هائلاً نشب في هناجر لبيع المواد الغذائية شرقي شارع النصر في مديرية شعوب.



وأوضح مدير الدفاع المدني بالأمانة العقيد محمد بهيش أن سيارات الإطفاء ووايتات المياه شاركت في إخماد الحريق ومنع انتشاره للمنازل والمحلات المجاورة.



وأشار إلى أن الحريق خلف خسائر مادية دون وقوع إصابات.. مشدداً بتصريح لوكالة سبأ على ضرورة الالتزام بتوفير وسائل الأمن والسلامة في المرافق العامة والخاصة، للحد من حوادث الحرائق وأضرارها في الأرواح والممتلكات.