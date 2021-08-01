المؤتمرنت -

تحذيرات للمواطنين في مناطق هطول الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية انه من المحتمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية من تعز ولحج جنوباً حتى صعدة شمالاً .



وأشار إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة الشدة تصل إلى حد الغزيرة أحياناً على السواحل الغربية لمحافظات حجة، الحديدة وتعز والمناطق المحاذية لها.



وحسب المركز يتوقع أن تشهد السواحل الجنوبية والشرقية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة.



كما يتوقع تشكل الضباب أو الشابورة المائية على المنحدرات الجبلية الغربية خصوصاً محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز ولحج .



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، والسائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار أو تشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية والطينية .



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في حجة : 25.4 ملم، السدة - إب : 23.3 ، ذمار : 21 ، ريمة : 12.3، صرفيت - المهرة : 11.1 ، الجوف : 10.6 ، صنعاء - حدة : 7.8 .



كما سجلت 7.2 ملم في عمران - 4.8 ملم في إب - 3.8 ملم في المحويت - 0.8 ملم في الكود - 0.5 ملم في صعدة .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المركز إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء واسعة من سلسلة المرتفعات الغربية وامتدت إلى السواحل الغربية من البلاد.

