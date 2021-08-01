الأحد, 01-أغسطس-2021 الساعة: 07:22 م - آخر تحديث: 07:06 م (06: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - فلكي يكشف عن توقعات ترتيب المحافظات هطولا للامطار

فلكي يكشف عن توقعات ترتيب المحافظات هطولا للامطار

المؤتمرنت -
فلكي يكشف عن توقعات ترتيب المحافظات هطولا للامطار
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن توقعات ترتيب المحافظات في الهطول التراكمي للامطار.

وقال الشوافي: توقعات ترتيب المدن والمحافظات من الأعلى الى الادني حسب المتوسط للهطول التراكمي المتوقع على مستوى المنطقة للامطار الرعدية متفاوتة الشدة مع عدم استبعاد تشكل خلايا ماطرة شديدة الغزارة على بعض المناطق في اي محافظة لذا تبقى التنبيهات لتوخي الحذر على الجميع خصوصا أن المخاطر لا ترتبط فقط بكمية الهطول بل العوامل الأخرى مثل البنية التحية وغيرها لها دور كبير فتبقى التنبيهات على كل المحافظات دون استثناء، كذلك متوقع تكون الحالة الجوية مصحوبة برياح نشطة وهذة التوقعات لهذا الاسبوع حتى الجمعة 6 أغسطس 2021.

● إب - ذمار - ريمة - الضالع - المحويت - صنعاء - الأمانة - عمران - حجة - غرب صعدة - تعز.

● الحديدة -البيضاء - غرب مارب - غرب الجوف - ابين - لحج - عدن - شبوة - الهضاب و المرتفعات في كلا من حضرموت و المهرة - الصحاري الداخلية و ارخبيل سقطرى و بقية المناطق.

فيما يخص تغطية الهطول للمناطق متوقع مع نهاية الاسبوع أن يكون قد غطى ما يقارب 70% من المناطق في المحافظات غرب اليمن وما يقارب 25% من المناطق في المحافظات شرق اليمن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: من هو زوج نيللي كريم؟
مجتمع مدني: 6 أطعمة تساعدك على التخسيس فى الصيف
فنون ومنوعات: تحذيرات من انقراض الحمير في العالم
رياضة: موعد مباراة البرازيل والمكسيك في أولمبياد طوكيو
عربي ودولي: الهند تسجل 41649 إصابة جديدة بكورونا
عربي ودولي: قمع صهيوني لمسيرة في الضفة
فنون ومنوعات: نيللي كريم تثير الجدل باقتراب زفافها
رياضة: منتخب مصر الأولمبى يودع طوكيو
أخبار: تحرير 380 كم مربع بالمرحلة الثانية من “النصر المبين”
علوم وتقنية: ما أسباب تضرر النساء أكثر من الرجال من (كورونا)؟
عربي ودولي: الصين ترصد بؤرا جديدة لوباء كورونا
أخبار: الامين المساعد يواسي آل الصنعاني وآل الرفاعي
مغتربون: الدكتوراه للقاضي المغلّس من جامعة محمد بن عبد الله
أخبار: تحذيرات من سلالات جديدة لكورونا "أكثر فتكا"
أخبار: استمرار خروقات الحديدة وغارات على محافظتين
أخبار: التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد
أخبار: الارصاد يحذر من من أجواء غير مستقرة
أخبار: الأمين العام يعزي علي الظفيري بوفاة نجله
أخبار: استكمال تحرير نعمان وناطع بالبيضاء
أخبار: غازي يعزي بوفاة نائب وزير الأوقاف السابق
أخبار: أمطار متوقعة على عدة محافظات
أخبار: إصابة 3 في الحديدة وصعدة
أخبار: الوهباني يعزي الشيخ الظاهري
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ الرديني
أخبار: الاحد القادم ...عزاء الفقيد الجنيد بقاعة القمة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021