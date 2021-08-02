المؤتمرنت -

العيدروس يعزي نبيل الحمادي بوفاة والده

بعث رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقية عزاء ومواساة إلى عضو المجلس نبيل سلام سعيد الحمادي في وفاة والده رجل الأعمال سلام سعيد علي الحمادي، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وأشاد العيدروس بمناقب الفقيد الحمادي الذي امتلك منظومة قيم وسجايا متكاملة ودماثة أخلاق، انعكست على حياته المليئة بالمواقف الوطنية، حيث كان من رجال الأعمال المخضرمين وممن كانت له إسهامات بارزة في دعم الثورة اليمنية، وله أعمال مشهودة على المستوى الاجتماعي وفي المجالين التعاوني والخيري.



وعبر رئيس مجلس الشورى باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس عن أحر التعازي والمواساة لآل الحمادي بمحافظة تعز كافة في هذا المصاب .. مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

(سبأ)

