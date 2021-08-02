المؤتمرنت -

جريح بخروقات جديدة بالحديدة وغارات على مأرب

واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق الحديدة ما أدى إلى إصابة مواطن، فيما شن الطيران 9 غارات على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 153 خرقاً بينها إفشال محاولة تسلل في الجاح واستحداث تحصينات قتالية في الدريهمي والجاح والتحيتا.



وشملت الخروقات تحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والتحيتا والجاح والجبلية ، و13 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 102 قذيفة و126 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأكد المصدر إصابة المواطن أحمد علي الدبعي نتيجة استهداف قوى العدوان منزله في حارة الزرانيق السفلى بمديرية الحوك بقذائف الهاون.



وذكر أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب أربع غارات على مديرية رحبة ، وثلاث غارات على مديرية صرواح، واستهدف بغارتين مديرية رغوان.