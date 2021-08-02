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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الاستاذ/ نبيل سلام سعيد الحمادي،

رئيس المؤتمر يعزي الحمادي بوفاة والده

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي الحمادي بوفاة والده
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الاستاذ/ نبيل سلام سعيد الحمادي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مقرر وعضو الهيئة الشوروية للمؤتمر، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة تعز، واخوانه وكافة آل الحمادي في محافظة تعز، في وفاة المغفور له باذن الله تعالى والده رجل الاعمال سلام سعيد علي الحمادي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الاليم.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
" إنا لله و إنا إليه راجعون"








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