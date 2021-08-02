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الأمين العام المساعد يعزي الشيخ يحيى المش بوفاة نجله

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى شوقي صديق المش، في وفاة نجله ماجد.



وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وعميق المواساة للشيخ يحيى شوقي المش وكافة أسرته وآل المش عامة بمديرية حيران محافظة حجة في هذا المصاب .. سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنا إليه راجعون”.