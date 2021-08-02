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المؤتمر نت - وجهت قيادة هيئة مستشفى الثورة النموذجي بأمانة العاصمة، اليوم نداء عاجل للجهات المعنية بالتدخل لمنع تدفق سيول الأمطار إلى داخل المستشفى

السيول تهدد مستشفى الثورة بصنعاء.. نداء عاجل

المؤتمرنت -
السيول تهدد مستشفى الثورة بصنعاء.. نداء عاجل
وجهت قيادة هيئة مستشفى الثورة النموذجي بأمانة العاصمة ، اليوم نداء عاجل للجهات المعنية بالتدخل لمنع تدفق سيول الأمطار إلى داخل المستشفى، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة على بلادنا.

وأوضح رئيس الهيئة الدكتور عبدالملك جحاف أن كثافة السيول المتدفقة إلى داخل المستشفى تشكل خطورة كبيرة على المباني القديمة التي لم تعرف صيانة وترميم منذ فترة طويلة جراء تداعيات العدوان والحصار.

ودعا الدكتور جحاف، وزارة الأشغال وأمانة العاصمة، بسرعة تنفيذ المعالجات اللازمة والمستدامة لتصريف مياه السيول في حوش المستشفى والقادمة من الحارات وتفادي أضرارها على مباني المستشفى وعلى سلامة المرضى بحسب وكالة سبأ.

وشدد رئيس هيئة مستشفى الثورة، على سرعة الاستجابة الطارئة لهذا النداء في حماية هذا الصرح الطبي العملاق، ومعالجة إشكالية تدفق السيول إلى داخله والقائمة من سنوات سابقة وتدارك أضرارها ومنع تداعياتها على مستوى الخدمات التي تقدم للمرضى.








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