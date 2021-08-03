الثلاثاء, 03-أغسطس-2021 الساعة: 03:26 م - آخر تحديث: 02:25 م (25: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
شيزوفرينيا خالدة يا (خالد)
فريد العزيكي
الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
أخبار
المؤتمر نت - أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة

الأرصاد يحذر المواطنين: ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر المواطنين: ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية من صعده شمالاً حتى لحج جنوباً وقد تمتد شرقا الى جبال أبين وشبوة وجنوب حضرموت, وغرباً إلى أجزاء من السواحل الغربية.

وذكر المصدر أن الأمطار قد تهطل متفرقة على أجزاء من صحاري الجوف ومأرب وشمال غرب حضرموت وشبوه والمهرة ،وكذلك على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار الى عدم التواجد في مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار للحفاظ على سلامتهم، وضرورة إيواء المواشي والطيور والنحل الاستفادة من مياه الأمطار.

وحذر سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من التدني في الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية والصخرية ،وكذا مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية من الرياح الشديدة واضطراب البحر.

وأوضح المركز أن امطاراً هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي وبلغت كميتها في ذمار : 39.8 ، الضالع : 35.4 ، السدة: 34.5 ، إب : 9.5 ، المحويت : 8.8 ، صنعاء : 8.5 ، عمران : 8.4

كما هطلت امطار بلغت كميتها في ريمة 8 ملم ، صعده 7.7 ، حجه 6.2 ، الحديدة 1.0 , صرفيت 0.1.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض بورصة مسقط عند الإغلاق
رياضة: عودة ثلاثي ألمانيا إلى تدريبات بايرن
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الصين إلى 300
أخبار: شحة الوقود يهدد بحرمان 5 ملايين من مياه الشرب
مجتمع مدني: لهذا السبب.. احذر الجلوس لفترات طويلة!
فنون ومنوعات: إزالة أضراس العقل تحسّن براعم المذاق
ثقافة: أولمبياد طوكيو تتحدى العنصرية
رياضة: أمريكا تتوج بلقب الكأس الذهبية
اقتصاد: تغريم (زووم) 58 مليون $ .. القصة الكاملة
أخبار: كورونا يواصل حصد الأرواح.. 4.2 مليون وفاة
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
علوم وتقنية: احذر.. هذه الأطعمة الـ6 تُظهرك أكبر سنًا!
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الحمادي بوفاة والده
أخبار: شرب القهوة يقي من خطر الإصابة بـ”كورونا”
أخبار: الأرصاد يحذر: طقس غير مستقر.. أمطار وغبار
أخبار: جريح بخروقات جديدة بالحديدة وغارات على مأرب
أخبار: العيدروس يعزي نبيل الحمادي بوفاة والده
عربي ودولي: الجيش اللبنانى يفرض الهدوء فى خلده
أخبار: الراعي يحذر صندوق النقد من السماح بإستغلال مخصصات اليمن
عربي ودولي: إيطاليا تسجل 5 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد
قضايا وآراء: شيزوفرينيا خالدة يا (خالد)
رياضة: تشيلسي يتغلب على أرسنال في مباراة ودية
علوم وتقنية: تعرف على أفضل 10 أطعمة لصحة الرئتين
محافظات: تفقد مستوى الخدمات الصحية بحجة
أخبار: 153 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021