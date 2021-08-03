المؤتمرنت -

عالميا.. 198 مليون و894 ألف اصابة بكورونا

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 198 مليونا و894 ألفا و515 حالة.





وأفادت الجامعة حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و235 ألفا و461 حالة.





وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 35 مليونا و131 ألفا و393 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و679 حالة.