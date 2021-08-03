الثلاثاء, 03-أغسطس-2021 الساعة: 04:58 م - آخر تحديث: 04:48 م (48: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
شيزوفرينيا خالدة يا (خالد)
فريد العزيكي
الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
للمزايدين المتعفنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
أخبار
المؤتمر نت - عالميا.. 198 مليون و894 ألف اصابة بكورونا

عالميا.. 198 مليون و894 ألف اصابة بكورونا

المؤتمرنت -
عالميا.. 198 مليون و894 ألف اصابة بكورونا
ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 198 مليونا و894 ألفا و515 حالة.


وأفادت الجامعة حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و235 ألفا و461 حالة.


وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 35 مليونا و131 ألفا و393 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و679 حالة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض بورصة مسقط عند الإغلاق
رياضة: عودة ثلاثي ألمانيا إلى تدريبات بايرن
أخبار: الحديدة.. 251 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
أخبار: طيران العدوان يشن 4 غارات على مأرب
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الصين إلى 300
أخبار: شحة الوقود يهدد بحرمان 5 ملايين من مياه الشرب
مجتمع مدني: لهذا السبب.. احذر الجلوس لفترات طويلة!
فنون ومنوعات: إزالة أضراس العقل تحسّن براعم المذاق
ثقافة: أولمبياد طوكيو تتحدى العنصرية
رياضة: أمريكا تتوج بلقب الكأس الذهبية
اقتصاد: تغريم (زووم) 58 مليون $ .. القصة الكاملة
أخبار: كورونا يواصل حصد الأرواح.. 4.2 مليون وفاة
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
علوم وتقنية: احذر.. هذه الأطعمة الـ6 تُظهرك أكبر سنًا!
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الحمادي بوفاة والده
أخبار: شرب القهوة يقي من خطر الإصابة بـ”كورونا”
أخبار: الأرصاد يحذر: طقس غير مستقر.. أمطار وغبار
أخبار: جريح بخروقات جديدة بالحديدة وغارات على مأرب
أخبار: العيدروس يعزي نبيل الحمادي بوفاة والده
عربي ودولي: الجيش اللبنانى يفرض الهدوء فى خلده
أخبار: الراعي يحذر صندوق النقد من السماح بإستغلال مخصصات اليمن
عربي ودولي: إيطاليا تسجل 5 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد
قضايا وآراء: شيزوفرينيا خالدة يا (خالد)
رياضة: تشيلسي يتغلب على أرسنال في مباراة ودية
علوم وتقنية: تعرف على أفضل 10 أطعمة لصحة الرئتين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021