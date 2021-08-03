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أخبار
المؤتمر نت - أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء وضواحيها

هطول أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء وضواحيها

المؤتمرنت -
هطول أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء وضواحيها
تشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، في هذه الأثناء هطول امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وبدء تدفق السيول.

وغمرت مياه الأمطار عدداً من شوارع العاصمة، في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة خلال الأيام القليلة القادمة على المدينة وعدد من المحافظات اليمنية.

وكانت مصلحة الدفاع المدني حذرت بوقت سابق الجميع من التواجد في ممرات السيول والمصبات المائية أوالعبور منها. داعية المواطنين وسائقي المركبات إلى عدم التواجد في الممرات المائية أو العبور منها حفاظاً على سلامتهم.

من جهته أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية من صعده شمالاً حتى لحج جنوباً وقد تمتد شرقا الى جبال أبين وشبوة وجنوب حضرموت, وغرباً إلى أجزاء من السواحل الغربية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار الى عدم التواجد في مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار للحفاظ على سلامتهم، وضرورة إيواء المواشي والطيور والنحل الاستفادة من مياه الأمطار.

وحذر سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من التدني في الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية والصخرية ،وكذا مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية من الرياح الشديدة واضطراب البحر.










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