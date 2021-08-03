المؤتمرنت -

سريع يتفقد أحوال المقاتلين بجبهتي ناطع ونعمان بالبيضاء

تفقد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى سريع اليوم، أحوال الجيش واللجان الشعبية المرابطين بجبهتي ناطع ونعمان بمحافظة البيضاء بعد تطهيرهما من عصابات الارهاب والمرتزقة.



واطلع العميد سريع خلال الزيارة على طبيعة وسير العمليات القتالية وخارطة الانتشار العملياتي للقوات المسلحة .. مشيداً بالانتصارات البطولية التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات البيضاء والتي تكللت بالنصر المؤزر ضد مرتزقة العدوان وعناصر تنظيم القاعدة وداعش في مديريتي نعمان وناطع في العملية الثانية من عملية النصر المبين.



وأشاد بالمواقف الشعبية المساندة للجيش واللجان الشعبية والتي أسهمت في تحرير مناطق واسعة خلال عمليتي النصر المبين الأولى والثانية .. موضحاً أن هذه العمليات النوعية، تؤكد قدرة القوات المسلحة واللجان الشعبية على تنفيذ وإدارة المعارك الخاطفة والعمليات النوعية في مختلف الظروف.



وحيا متحدث القوات المسلحة مواقف مشايخ وقبائل البيضاء الذين يقفون إلى جانب الوطن ويساندون أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية في مواجهة الغزاة والمعتدين.



ومن عقبة القنذع المطلة علي بيحان، أكد العميد سريع أن عمليات القوات المسلحة واللجان الشعبية مستمرة حتى تطهير كامل الأراضي اليمنية من دنس الغزاة والمعتدين.



وجدد الدعوة لمن تبقى من المغرر بهم ممن لا يزالون يقفون في صف العدوان العودة إلى الصف الوطني بالاستفادة من قرار العفو العام وترك الغزاة والمحتلين يواجهون مصيرهم المحتوم على أيدي المرابطين من الجيش واللجان الشعبية المسنودين بأحرار القبائل من مختلف المناطق والمحافظات على امتداد خارطة الجمهورية اليمنية.



إلى ذلك تفقد متحدث القوات المسلحة مواقع المقاتلين في شبكة القنذع الإستراتيجية المطلة على جبهتي العبدية ومراد بمحافظة مأرب .. مؤكداً استمرار المعركة طالما استمر العدوان والحصار.



وقال" إن أمام قواتنا المسلحة خيارات مفتوحة ومفاجآت لم يتوقعها العدو ".. مثمناً أدوار مشايخ وقبائل مراد والعبدية الرافضين للعدوان والذين يقفون إلى جانب الشعب اليمني.



ودعا العميد سريع مشايخ وقبائل العبدية ومراد إلى الإبلاغ عن تواجد العناصر الإرهابية الفارين من جبهات المواجهة.