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المؤتمر نت - يمثل الجزر غذاء صحياً ومثالياً يعشقه الكثيرون من مختلف المراحل العمرية، وذلك لمذاقه السكري المقرمش اللذيذ وفوائده الصحية العديدة

6 فوائد لو عرفتها لأسرعت بتناول الجزر

المؤتمرنت -
6 فوائد لو عرفتها لأسرعت بتناول الجزر
يمثل الجزر غذاء صحياً ومثالياً يعشقه الكثيرون من مختلف المراحل العمرية، وذلك لمذاقه السكري المقرمش اللذيذ وفوائده الصحية العديدة.

ويحتوي الجزر على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الهامة للجسم، مثل البيتا كاروتين، فيتامين A، والمعادن، وكميات وفيرة من المواد المضادة للأكسدة.

وتعمل هذه المغذيات المتوفرة في هذا الخضار على خفض مستويات الكولسترول، وتحسين النظر وصحة العين، كما تساعد مادة الكاروتين المضاد للأكسدة والموجودة في الجزر على الحد من خطر الإصابة بالسرطان.

وبحسب ما نشره موقع "ريدوس" فإن الفوائد الذهبية التي يحملها الجزر تشمل:

1- صحة العين
تحتوي مائة غرام من الجزر الطازج ضعف القيمة اليومية للبيتا كاروتين، وهو مركب يمثل مقدمة لفيتامين أ ويدعم صحة العين والجلد. يساعد بيتا كاروتين في تقليل مخاطر الإصابة بالتنكس البقعي وفقدان البصر الكلي والعمى الليلي.

2- المناعة
بالإضافة إلى بيتا كاروتين، يحتوي الجزر أيضًا على فيتامين أ نفسه (ألفي ميكروغرام لكل مائة غرام من المنتج)، مما يقوي جهاز المناعة، ويساعد أجسامنا على محاربة العدوى المختلفة. الحقيقة هي أن فيتامين أ يدعم عمل الخلايا التائية - خلايا الدم البيضاء التي تعزز إنتاج الأجسام المضادة وتدمر الخلايا الفيروسية.

3- صحة الجلد
يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين أ على حماية الجلد من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية. لكي يتم امتصاص هذه الفيتامينات بشكل أفضل، يجب تناولها بكمية صغيرة مع الدهون. على سبيل المثال، يمكنك إضافة الجزر إلى السلطة بزيت الزيتون أو زيت عباد الشمس، أو استخدام الخضار المخبوزة كطبق جانبي مع السمك الزيتي.

4- يحسن وظيفة الأمعاء
الجزر غني بالألياف. وتحسن الألياف الغذائية عملية الهضم وتعزز صحة الأمعاء بشكل عام. يوجد في الجزر النيء ألياف أكثر من الجزر المطهي لأن طهي الخضار يكسر جدران الألياف، مما يجعلها أطرى ولكن أقل صحة.

5- يساعد على إنقاص الوزن
لا تعمل الألياف الموجودة في الجزر على تحسين عملية الهضم فحسب، بل تساعد أيضًا في الحفاظ على وزن صحي. تحافظ الألياف الغذائية على الشعور بالامتلاء لفترة طويلة، ما قد يؤدي إلى انخفاض إجمالي محتوى السعرات الحرارية في النظام الغذائي وفقدان الوزن بشكل تدريجي. لذلك، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى إضافة الخضار، بما في ذلك الجزر، إلى نظامك الغذائي.

6- يحارب الالتهابات في الجسم
على الرغم من أن الجزر الأرجواني ليس شائعًا مثل الجزر البرتقالي العادي، إلا أنه يستحق مكانًا على طاولتنا أيضًا. يحتوي الجزر الأرجواني نسبة عالية من الأنثوسيانين، وهي مواد لها خصائص مضادة للأكسدة وتحارب الالتهابات في الجسم. إن تقليل الالتهاب مهم جدًا لأنه يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والتهاب المفاصل ومرض ألزهايمر.








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