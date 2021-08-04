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أخبار
المؤتمر نت - إذا ظهرت أعراض معينة على قدميك، فقد يشير ذلك إلى تطور مشكلة بسبب عواقب ارتفاع السكر في الدم ومرض السكري

تظهر في الأقدام.. 5 علامات تشير إلى ارتفاع السكر في الدم

المؤتمرنت -
تظهر في الأقدام.. 5 علامات تشير إلى ارتفاع السكر في الدم
إذا ظهرت أعراض معينة على قدميك، فقد يشير ذلك إلى تطور مشكلة بسبب عواقب ارتفاع السكر في الدم ومرض السكري من النوع الثاني.

عندما يتطور مرض السكري من النوع 2، قد يرسل الجسم إشارات فردية بأنه لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا تمتصه الخلايا بشكل صحيح، بحسب “سبوتنيك”.

في حالة هذه الاضطرابات المرتبطة بإنتاج الأنسولين، يمكن أن تقفز مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة، وتسبب عواقب غير مرغوب فيها، وفي بعض الحالات، قد تهدد الحياة.

يمكن أن تظهر بعض العلامات الأكثر وضوحًا لاضطراب السكر في الدم في الأطراف، أي القدمين، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية (ADA). غالبًا ما يحدث الاعتلال العصبي المحيطي في مرض السكري، مما يشير إلى تلف الأعصاب بسبب اضطرابات الدورة الدموية بسبب ارتفاع مستويات السكر. عادة، تبدأ الأعراض في القدمين، وغالبًا في كلاهما في وقت واحد، حسب موقع ميديك فوروم.

تلاحظ ADA أنه بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، فإن بعض الأعراض في القدمين مميزة.

1- حدوث آلام حرقة أو غرز في الساقين.

2- القدمان حساسة للغاية للمس، مما يتسبب في حدوث آلام فيها.

3- في بعض الأحيان يكون هناك إحساس بارتداء الأطراف الجوارب أو القفازات.

4- ألم الساقين في الليل.

5- تصبح الأقدام والأيدي شديدة البرودة أو شديدة الحرارة.

ينصح الخبراء باستشارة الطبيب في حالة وجود أي اشتباه في الإصابة بمرض السكري – من المهم للغاية تحديد هذا المرض في الوقت المناسب لتجنب العواقب الأكثر تدميراً على الجسم. فيما يتعلق بالاعتلال العصبي المحيطي على وجه التحديد، من المهم للغاية للأشخاص الذين يعانون منه تثبيت مستويات السكر في الدم لديهم.








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