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المؤتمر نت - توقعات باستمرار حالة عدم الاستقرار وهطول الأمطار

توقعات باستمرار حالة عدم استقرار الأجواء وهطول الأمطار

المؤتمرنت -
توقعات باستمرار حالة عدم استقرار الأجواء وهطول الأمطار
توقع المركز الوطني المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار الأجواء وهطول أمطار متفاوتة الشدة في معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى ان الأمطار ستهطل متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية من تعز ولحج جنوباً حتى صعده شمالاً وتمتد شرقا إلى الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوه، حضرموت ،المهرة.

ولفت إلى أن الأمطار ستشمل أيضاً السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها ،فيما ستهطل الأمطار خفيفة إلى متوسطة السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها .

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار الى التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

وحذر السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار وتشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية والطينية.

وأوضح المركز الى أن امطاراً هطلت خلال الساعات الماضية تم تسجيلها في محطات الرصد الجوي وبلغت كميتها في صنعاء (قطاع حدة) : 11.6 ، السدة (إ ب) : 3.0 ، تعز (المعافر) : 1.3 ،المهرة (صرفيت) : 0.9 ، أبين (الكود) : 0.4 .








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