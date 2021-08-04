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أخبار
المؤتمر نت - عالميا: 4 ملايين و260 ألف حالة وفاة بكورونا

عالميا: 4 ملايين و260 ألف حالة وفاة بكورونا

المؤتمرنت -
عالميا: 4 ملايين و260 ألف حالة وفاة بكورونا
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 260 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 200 مليون وأكثر من 304 آلاف اصابة، تعافى منهم 180 مليون وما يقارب من 564 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 614 ألف و416 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 10.057 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1.598 وفاة)، والبرازيل (1.238 وفاة)، وروسيا (788 وفاة)، والهند (561 وفاة)، وجنوب أفريقيا (555 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا التي عادت لتسجيل حصيلة اصابات يومية تعتبر مرتفعة بواقع (104.758 إصابة)، والهند (42.566 إصابة)، وإيران (39,019 إصابة)، واندونيسيا (33,900 إصابة)، والبرازيل (32,572 إصابة).








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