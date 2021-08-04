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أخبار
المؤتمر نت - يتنكر بزي امرأة لخوض الامتحانات مكان صديقته

طالب يتنكر بزي امرأة لخوض الامتحانات مكان صديقته

المؤتمرنت -
طالب يتنكر بزي امرأة لخوض الامتحانات مكان صديقته
يمثل طالب سنغالي تنكّر بزيّ امرأة ليقدّم امتحانات الشهادة الثانوية العامة محلّ صديقته في وسط البلاد قبل كشف أمره وتوقيفه أمام القضاء الخميس مع حبيبته بتهمة التحايل في الامتحانات حسب ما أعلن محامي المتهمين.

وقد وضع الطالب الذي يدرس في جامعة في شمال البلاد مع صديقته في سجن ديوربيل على ذمّة التحقيق، بعد استجوابهما ليومين، بحسب ما أفاد المحامي سورين نديونغه.

ومن المرتقب أن يمثل الحبيبان في الخامس من أغسطس أمام القضاء في محكمة ديوربيل بتهمة "الاحتيال في الامتحانات والتواطؤ في الاحتيال"، وفق المحامي.

وكان الطالب الذي لم يُكشف عن عمره قد ذهب إلى ديوربيل لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية العامة محلّ صديقته التي تدرس في مدرسة ثانوية في هذه المدينة، بحسب الادعاء.

ونُشرت صور له على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يرتدي فستانا أحمر مزيّنا بتصاميم سوداء مع وشاح وغطاء رأس.

وقد فضح أمره في ثالث أيام الامتحانات عندما كان يجري اختبار الإنجليزية. فقد استغرب المراقبون لباسه، بحسب الصحافة، واتصلوا بالشرطة التي أوقفته مع صديقته. المصدر:أ ف ب









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