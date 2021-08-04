الأربعاء, 04-أغسطس-2021 الساعة: 05:16 م - آخر تحديث: 05:00 م (00: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
ما‮ ‬وراء‮ ‬طرد‮ ‬اليمنيين‮ ‬من‮ ‬مناطق‮ ‬عسير‮ ‬وجيزان‮ ‬ونجران‮‬؟
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
شيزوفرينيا خالدة يا (خالد)
فريد العزيكي
الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
أخبار
المؤتمر نت - ختتمت اليوم ورشة العمل الأولى، (تحليل الوضع الراهن لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مكافحة مكافحة الفساد) والتي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

اختتام ورشة عمل في مجال مكافحة الفساد

المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -
اختتام ورشة عمل في مجال مكافحة الفساد
اختتمت اليوم ورشة العمل الأولى، (تحليل الوضع الراهن لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مكافحة مكافحة الفساد) والتي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمشاركة واسعة من قبل أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومختلف الجهات ذات العلاقة.

ناقشت الورشة التي عُقدت على مدى يومين، تحليل الوضع الراهن لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مجال مكافحة الفساد من خلال أربع جلسات عمل، حيث خرجت الورشة بنتائج تشخيص وتحليل ثلاثة مسارات، خصص الأول لتشخيص تحديات الفساد والمتمثلة في أنواعه وأشكاله وجرائمه وآثاره وأضراره ونطاق انتشاره، وأبرز الجهات الحكومية الأكثر انتشاراً للفساد فيها، وأهم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً منه وأبرز تحديات مكافحة الفساد في اليمن.

وخصص المسار الثاني لتحليل عوامل البيئة العامة والخاصة لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مجال مكافحة الفساد، والتي تمثلت في التشريعات والقوانين الدولية، والعوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، والتشريعات والقوانين المحلية، والشركاء المحليون والدوليون، واليد الخبيرة الوطنية الدائمة أو المؤقتة والمستفيدون.

كما خصص المسار الثالث لتحليل بيئة الأداء الاستراتيجي لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والمتمثلة بخمسة محاور شملت، (المنع والوقاية من الفساد، إنفاذ القانون، التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية، تنسيق وتكامل الأدوار بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة لمكافحة الفساد، ومحور بناء القدرات والتنمية المهنية).









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مصر تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا
محافظات: مناقشة تدخلات المنظمات المانحة في ريمة
أخبار: 5 علامات في القدم تشير لارتفاع السكر في الدم
عربي ودولي: إثيوبيا تعلق عمل منظمتي إغاثة في تيغراي
أخبار: شهيد بنيران الجيش السعودي في منبه بصعدة
رياضة: ريال مدريد يفقد توني كروس
أخبار: 10 غارات لطيران العدوان على مأرب
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الموسمي
فنون ومنوعات: وفاة عروس مصرية بعد زفافها بساعة
قضايا وآراء: ما‮ ‬وراء‮ ‬طرد‮ ‬اليمنيين‮ ‬من‮ ‬مناطق‮ ‬عسير‮ ‬وجيزان‮ ‬ونجران‮‬؟
علوم وتقنية: 6 فوائد لو عرفتها لأسرعت بتناول الجزر
أخبار: رصد 276 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة
عربي ودولي: العفو الدولية: حملة قمع شرسة بالسعودية
رياضة: يوفنتوس يجدد عقد كيليني لموسمين
اقتصاد: انخفاض الذهب لتتحرك في نطاق ضيق
أخبار: الرهوي: رغم وجود القوانين إلا أن آليات مكافحة الفساد ضعيفة
أخبار: سريع يتفقد أحوال المقاتلين بجبهتي ناطع ونعمان بالبيضاء
أخبار: أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء وضواحيها
أخبار: عالميا.. 198 مليون و894 ألف اصابة بكورونا
أخبار: الأرصاد يحذر: ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية
أخبار: السيول تهدد مستشفى الثورة بصنعاء.. نداء عاجل
اقتصاد: انخفاض بورصة مسقط عند الإغلاق
علوم وتقنية: فيتامين شائع يسبب أمراضاً قاتلة.. إحذر تناوله
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي الشيخ يحيى المش بوفاة نجله
رياضة: عودة ثلاثي ألمانيا إلى تدريبات بايرن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021