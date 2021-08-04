المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -

اختتام ورشة عمل في مجال مكافحة الفساد

اختتمت اليوم ورشة العمل الأولى، (تحليل الوضع الراهن لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مكافحة مكافحة الفساد) والتي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمشاركة واسعة من قبل أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومختلف الجهات ذات العلاقة.



ناقشت الورشة التي عُقدت على مدى يومين، تحليل الوضع الراهن لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مجال مكافحة الفساد من خلال أربع جلسات عمل، حيث خرجت الورشة بنتائج تشخيص وتحليل ثلاثة مسارات، خصص الأول لتشخيص تحديات الفساد والمتمثلة في أنواعه وأشكاله وجرائمه وآثاره وأضراره ونطاق انتشاره، وأبرز الجهات الحكومية الأكثر انتشاراً للفساد فيها، وأهم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً منه وأبرز تحديات مكافحة الفساد في اليمن.



وخصص المسار الثاني لتحليل عوامل البيئة العامة والخاصة لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مجال مكافحة الفساد، والتي تمثلت في التشريعات والقوانين الدولية، والعوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، والتشريعات والقوانين المحلية، والشركاء المحليون والدوليون، واليد الخبيرة الوطنية الدائمة أو المؤقتة والمستفيدون.



كما خصص المسار الثالث لتحليل بيئة الأداء الاستراتيجي لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والمتمثلة بخمسة محاور شملت، (المنع والوقاية من الفساد، إنفاذ القانون، التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية، تنسيق وتكامل الأدوار بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة لمكافحة الفساد، ومحور بناء القدرات والتنمية المهنية).



