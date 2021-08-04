الأربعاء, 04-أغسطس-2021 الساعة: 11:21 م - آخر تحديث: 11:14 م (14: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
ما‮ ‬وراء‮ ‬طرد‮ ‬اليمنيين‮ ‬من‮ ‬مناطق‮ ‬عسير‮ ‬وجيزان‮ ‬ونجران‮‬؟
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
شيزوفرينيا خالدة يا (خالد)
فريد العزيكي
الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
أخبار
المؤتمر نت - التعرق الليلي المفرط شائع في الصيف. ومع ذلك، في بعض الحالات، يكون هذا سببًا لاستشارة الطبيب

التعرق الليلي الشديد.. أسباب عادية وأخرى "خطيرة"

المؤتمرنت -
التعرق الليلي الشديد.. أسباب عادية وأخرى "خطيرة"
التعرق الليلي المفرط شائع في الصيف. ومع ذلك، في بعض الحالات، يكون هذا سببًا لاستشارة الطبيب.

يلاحظ الخبراء أن التعرق في الليل يمكن أن يكون علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الدم، وهو سرطان يؤثر على قدرة الجسم على مقاومة العدوى. في المراحل المبكرة من ابيضاض الدم، يكون هناك تعرق مفرط في الليل حيث ترتفع درجة حرارة الجسم لمحاربة الالتهابات، حسب موقع ميديك فوروم.

بالطبع، لا يرتبط التعرق الليلي كله بسرطان الدم. أحد الاختلافات الرئيسية هو التعرق المفرط. قد يستيقظ الشخص في سرير مبلل حتى لو كانت الغرفة باردة.

يصف العديد من المرضى الإحساس بالتعرق الليلي كما لو أنهم تركوا حمام السباحة أو الساونا وذهبوا مباشرة إلى الفراش.

إذا كان التعرق الليلي مصحوبًا بأعراض مميزة أخرى لسرطان الدم، يجب أن تذهب إلى طبيبك. تشمل العلامات المبكرة الأخرى ما يلي:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- فقدان الشهية؛

- إعياء.

بالإضافة إلى ذلك، قد تلاحظ آلامًا في العظام والمفاصل، والتهابات مزمنة، وكدمات أو نزيفًا طويل الأمد، وتضخمًا في الغدد الليمفاوية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: منة شلبى تقترب من التعاقد على(طريق السلامة)
محافظات: تدشين الرقابة على الأسواق بعمران
محافظات: قبول ملفات 37 محاسبا تمهيدا لمنحهم الاجازة
فنون ومنوعات: فنان مصري يهاجم فيلم قديم لعادل إمام
علوم وتقنية: تحذير عاجل من ثغرة على (واتساب)
عربي ودولي: مصر تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا
محافظات: مناقشة تدخلات المنظمات المانحة في ريمة
أخبار: "كورونا" يحصد أكثر من 4 ملايين فى العالم
أخبار: امطار متوقعة متفاوتة الشدة
أخبار: 5 علامات في القدم تشير لارتفاع السكر في الدم
عربي ودولي: إثيوبيا تعلق عمل منظمتي إغاثة في تيغراي
أخبار: شهيد بنيران الجيش السعودي في منبه بصعدة
رياضة: ريال مدريد يفقد توني كروس
أخبار: 10 غارات لطيران العدوان على مأرب
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الموسمي
فنون ومنوعات: وفاة عروس مصرية بعد زفافها بساعة
قضايا وآراء: ما‮ ‬وراء‮ ‬طرد‮ ‬اليمنيين‮ ‬من‮ ‬مناطق‮ ‬عسير‮ ‬وجيزان‮ ‬ونجران‮‬؟
علوم وتقنية: 6 فوائد لو عرفتها لأسرعت بتناول الجزر
أخبار: رصد 276 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة
عربي ودولي: العفو الدولية: حملة قمع شرسة بالسعودية
رياضة: يوفنتوس يجدد عقد كيليني لموسمين
اقتصاد: انخفاض الذهب لتتحرك في نطاق ضيق
أخبار: الرهوي: رغم وجود القوانين إلا أن آليات مكافحة الفساد ضعيفة
أخبار: سريع يتفقد أحوال المقاتلين بجبهتي ناطع ونعمان بالبيضاء
أخبار: أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء وضواحيها
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021