المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار غزيرة على المرتفعات الجبلية

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية من تعز ولحج جنوباً حتى صعده شمالاً وتمتد شرقاً إلى الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة أثناء الظهيرة والمساء.



فيما يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها، والمناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء حدوث البرق.



وحذر السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار أو تشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية والطينية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن الصغيرة في خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة شدة سرعة الرياح.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في صنعاء- حدة : 30.0 ملم، ذمار : 20.0 ملم، حجة : 8.2 ، صنعاء : 6.0 ، المحويت : 5.5 .



كما بلغت كمية الأمطار في عمران : 3.6 ، إب-السدة : 3.5 ، صعدة 2.6 ، إب 0.9 ، المهرة-صرفيت 0.3 ، الجوف 0.2 ، ريمة 0.1 ملم.

ولفت المركز إلى أن الأمطار الغزيرة هطلت خارج نطاق محطات الرصد

