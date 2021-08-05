الخميس, 05-أغسطس-2021 الساعة: 04:04 م - آخر تحديث: 03:54 م (54: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
ما‮ ‬وراء‮ ‬طرد‮ ‬اليمنيين‮ ‬من‮ ‬مناطق‮ ‬عسير‮ ‬وجيزان‮ ‬ونجران‮‬؟
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
شيزوفرينيا خالدة يا (خالد)
فريد العزيكي
الإمارات في اليمن.. عُدوان سبق التطبيع
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
أخبار
المؤتمر نت - هطول امطار اليمن - صنعاء - بني مطر - المؤتمرنت

توقعات بهطول أمطار غزيرة على المرتفعات الجبلية

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار غزيرة على المرتفعات الجبلية
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية من تعز ولحج جنوباً حتى صعده شمالاً وتمتد شرقاً إلى الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة أثناء الظهيرة والمساء.

فيما يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها، والمناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء حدوث البرق.

وحذر السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار أو تشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية والطينية.
كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن الصغيرة في خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة شدة سرعة الرياح.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في صنعاء- حدة : 30.0 ملم، ذمار : 20.0 ملم، حجة : 8.2 ، صنعاء : 6.0 ، المحويت : 5.5 .

كما بلغت كمية الأمطار في عمران : 3.6 ، إب-السدة : 3.5 ، صعدة 2.6 ، إب 0.9 ، المهرة-صرفيت 0.3 ، الجوف 0.2 ، ريمة 0.1 ملم.
ولفت المركز إلى أن الأمطار الغزيرة هطلت خارج نطاق محطات الرصد








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: 86 مليون شخص معرضين لمخاطر الفيضانات
عربي ودولي: إعطاء 4.21 مليارات جرعة مضادة لفيروس كورونا
عربي ودولي: تايلاند تسجل حصيلة قياسية في وفيات كورونا
فنون ومنوعات: منة شلبى تقترب من التعاقد على(طريق السلامة)
محافظات: تدشين الرقابة على الأسواق بعمران
محافظات: قبول ملفات 37 محاسبا تمهيدا لمنحهم الاجازة
فنون ومنوعات: فنان مصري يهاجم فيلم قديم لعادل إمام
علوم وتقنية: تحذير عاجل من ثغرة على (واتساب)
عربي ودولي: مصر تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا
محافظات: مناقشة تدخلات المنظمات المانحة في ريمة
أخبار: تكريم عالمة في أوكسفورد طورت لقاح لكورونا
أخبار: "كورونا" يحصد أكثر من 4 ملايين فى العالم
أخبار: امطار متوقعة متفاوتة الشدة
علوم وتقنية: 5 علامات في القدم تشير لارتفاع السكر في الدم
عربي ودولي: إثيوبيا تعلق عمل منظمتي إغاثة في تيغراي
أخبار: شهيد بنيران الجيش السعودي في منبه بصعدة
رياضة: ريال مدريد يفقد توني كروس
أخبار: 10 غارات لطيران العدوان على مأرب
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الموسمي
فنون ومنوعات: وفاة عروس مصرية بعد زفافها بساعة
قضايا وآراء: ما‮ ‬وراء‮ ‬طرد‮ ‬اليمنيين‮ ‬من‮ ‬مناطق‮ ‬عسير‮ ‬وجيزان‮ ‬ونجران‮‬؟
علوم وتقنية: 6 فوائد لو عرفتها لأسرعت بتناول الجزر
أخبار: رصد 276 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة
عربي ودولي: العفو الدولية: حملة قمع شرسة بالسعودية
رياضة: يوفنتوس يجدد عقد كيليني لموسمين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021