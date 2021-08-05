المؤتمرنت -

إب.. ورشة عمل حول الاستفادة من الطاقة الشمسية

عُقدت بمحافظة إب اليوم ورشة عمل، حول الاستفادة من الطاقة الشمسية لتشغيل عشرة آبار في حقل وادي ميتم، نظمتها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالشراكة مع مكتب ساما الهندسي.



شارك في الورشة 150 من العاملين في قطاع المياه والبيئة وجامعة إب والمجتمع المحلي.



وثمن أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، جهود وزارة المياه والبيئة والمؤسسة المحلية للمياه في تنفيذ مثل هذه الورش الهادفة تعزيز الوعي بأهمية استخدام مصادر الطاقة النظيفة في ضخ المياه واستمرار خدماتها.



وأشار إلى أهمية الاستفادة من الطاقة الشمسية لتخفيف الطلب على مادة الديزل والتقليل من عوادمها المؤثرة سلباً على البيئة .. مؤكداً دعم ومساندة السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع للاستفادة من وسائل الطاقة البديلة.



فيما اعتبر وكيل المحافظة قاسم المساوى، التوجه نحو الطاقة البديلة، حلاً مناسباً لتغطية العجز من الطاقة الكهربائية، في ظل استمرار الحصار والقرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية.



بدوره أشار مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة المهندس سليم البحم إلى أهمية الورشة، في مناقشة إشراك الألواح الشمسية بمولدات الطاقة وتوفير الوقود "مادة الديزل" إلى نسبة 70 بالمائة.



وتطرق إلى الخطط التي تم اتخاذها لاستمرار تقديم الخدمة ورفع الكفاءة والتوجه نحو الطاقة البديلة ترجمة لطموحات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .. مؤكداً السعي لاستخدام مصادر الطاقة البديلة والنظيفة المساهمة في خفض تكلفة الإنتاج والحد من التلوث.



وقُدمت في الورشة أوراق عمل من نائب مدير المؤسسة المهندس نجيب الجبري والمهندس رضوان عايش والمهندس حسام الحسني ومداخلات ونقاشات من قبل المشاركين.سبأنت