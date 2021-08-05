المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الوزير المتوكل بوفاة والدته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، في وفاة والدته.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للدكتور طه المتوكل وإخوانه وباقي أفراد الأسرة في هذا المصاب.. سائلاً المولى جلّت قدرته أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.