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أخبار
المؤتمر نت - شنت قوات العدو السعودي، اليوم عملية قصف مدفعي وصاروخي صوب الأحياء السكنية في مديرية شدا بمحافظة صعدة، فيما كثف الطيران المعادي غاراته على صرواح مأرب

قصف سعودي يطال أحياء في صعدة وغارات على مأرب

المؤتمرنت -
قصف سعودي يطال أحياء في صعدة وغارات على مأرب
شنت قوات العدو السعودي، اليوم عملية قصف مدفعي وصاروخي صوب الأحياء السكنية في مديرية شدا بمحافظة صعدة، فيما كثف الطيران المعادي غاراته على صرواح مأرب.

وقال مصدر أمني إن قوات العدو السعودي قصفت بالعديد من القذائف المدفعية والصاروخية بصورة عشوائية طالت المنازل والأحياء السكنية المكتظة بالأهالي في مديرية شدا الحدودية بصعدة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح وإلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 4 غارات على مديرية صرواح بمأرب.








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