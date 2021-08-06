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شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البيضاء، العثور

هذا ما عثرت عليه الأجهزة الأمنية في البيضاء

المؤتمرنت -
هذا ما عثرت عليه الأجهزة الأمنية في البيضاء
أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البيضاء، العثور على مخزن يحتوي عددا من العبوات الناسفة بمنطقة آل برمان في مديرية الزاهر.

وأوضح مصدر أمني أن العبوات الناسفة كانت مخزنة بمنزل أحد قيادات ما يسمى بتنظيم القاعدة المدعو سلطان اليافعي.. مبينا أن المخزن كان يحوي ٢٧ عبوة ناسفة مختلفة الأحجام بالإضافة إلى عدد من القذائف ومواد إعداد وتصنيع المتفجرات.

وأكد المصدر أن العبوات كانت ضمن مخطط للعدوان وأدواته يهدف إلى استهداف الجيش واللجان والأحرار من أبناء المنطقة، حسبما ذكرت وكالة سبأ الرسمية.

وأشاد المصدر بتعاون المواطنين من أبناء المنطقة والذي تكلل بإكتشاف المخزن وإفشال المخطط الإجرامي.. لافتا إلى أن هذه الإنجاز يأتي ضمن مسار عملية النصر المبين وتتويجا للمسار العسكري.








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