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المؤتمر نت - أظهرت احصائية لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 200.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.2 مليون وفاة

كورونا حول العالم.. أكثر من 200.7 مليون إصابة

المؤتمرنت -
كورونا حول العالم.. أكثر من 200.7 مليون إصابة
أظهرت احصائية لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 200.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.2 مليون وفاة.

وبحسب احصائية الجامعة فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 200.792.438، وإجمالي الوفيات 4.265.797.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ615309 حالات وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 35.432.333.

وتلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ560706 حالات فاة، وإجمالي الإصابات 20.066.587.

وجاءت في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 426290، وإجمالي إصابات 31.812.114، والمرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ242547، وإجمالي إصابات 2.901.094.

وكان في المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 196673، وإجمالي إصابات 2.119.068، والمرتبة السادسة روسيا بإجمالي وفيات 159803، وإجمالي إصابات 6.296.570.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 130389، وإجمالي إصابات 6.010.848.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128163، وإجمالي إصابات 4.377.188.

وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات121899، وإجمالي إصابات 4.821.603.

وتلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 112282، وإجمالي إصابات 6.298.649.








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