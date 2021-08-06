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المؤتمر نت - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل حالة طقس اليمن المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة، مشيراً إلى استمرار حالة من عدم الاستقرار

أمطار ورياح وضباب.. الأرصاد يكشف طقس 24 ساعة

المؤتمرنت -
أمطار ورياح وضباب.. الأرصاد يكشف طقس 24 ساعة
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الغائمة وهطول الأمطار على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأوضح المركز في نشرته اليوم، أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون غائم جزئياً إلى غائم والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية من تعز ولحج جنوباً وحتى صعده شمالاً وتمتد شرقا إلى الهضاب الداخلية لمحافظات (أبين، شبوه، حضرموت والمهرة) أثناء الظهيرة والمساء.

وأشار إلى أن الطقس بالمناطق الساحلية سيكون غائم جزئياً إلى غائم بشكل عام، ويتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية وأمطار متفرقة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها.

فيما يكون الطقس في المناطق الصحراوية غائم جزئياً حار نهاراً، ومن المتوقع تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء منها، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

وذكر المركز أن الطقس في أرخبيل سقطرى سيكون صحو إلى غائم جزئياً، والرياح شديدة السرعة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

ونبه السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية ومن الانهيارات الصخرية والطينية بسبب غزارة الأمطار أو تشكل الضباب.

كما حذر المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن الصغيرة في خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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