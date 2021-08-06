المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي وليد قايد الجبوب بوفاة خاله

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى وليد قايد مهدي الجبوب أحد كوادر الأمانة العامة للمؤتمر، في وفاة خاله عبدالملك سعد داود راجح.



وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للأخ وليد الجبوب وكافة أفراد الأسرة وجميع آل الجبوب وآل راجح في مصابهم الجلل.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".