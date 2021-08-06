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المؤتمر نت - يثير عالم النحل الكثير من الفضول حوله، لتأثير منتجات النحل المختلفة على جسم الإنسان وفوائده المتنوعة على مختلف الأصعدة

ما فوائد غذاء ملكات النحل؟

المؤتمرنت -
ما فوائد غذاء ملكات النحل؟
يثير عالم النحل الكثير من الفضول حوله، لتأثير منتجات النحل المختلفة على جسم الإنسان وفوائده المتنوعة على مختلف الأصعدة.

وتناول موقع "ميد بورتال" الطبي موضوع غذاء ملكات النحل، والذي تنتجه عاملات النحل في الخلية خصيصا لليرقة التي ستصبح الملكة المستقبلية لمستعمرة النحل، وفقاً لسبوتنيك.

ولفت علماء الانتباه إلى غذاء ملكات النحل لاحتوائه على ما يصل إلى 18٪ مواد بروتينية، 10-20٪ كربوهيدرات، 6٪ دهون، أكثر من 3٪ أملاح معدنية، كما يحتوي على 22 نوعا من الأحماض الأمينية، بالإضافة إلى الفيتامينات B1 ،B2 ،B5 ،B6 ،PP ،B12 ،H ،C.

وأكد العلماء أن لغذاء ملكات النحل تأثيرات عديدة فهو منشط، مضاد للتشنج ومضاد للميكروبات، ويحسن الرؤية والذاكرة، ويحفز عمليات التمثيل الغذائي، ويعزز الوظيفة الجنسية، بالإضافة لاستخدامه في بعض العلاجات والأغراض الطبية كعلاج اضطرابات النوم وأمراض الكبد والالتهابات التنفسية والربو وارتفاع كوليسترول الدم، وتم تطبيقه كعلاج ناجح للقدم السكرية.

وأفضت الدراسات إلى أقصى استفادة من غذاء ملكات النحل، ليستخدم على نطاق واسع في: الأمراض الجلدية والتجميل، علاج الأعصاب، علاج الوذمة المخاطية والناتجة عن اضطرابات الغدد الصماء، علاج ارتفاع ضغط الدم، وكعلاج لفقر الدم أيضا،

ووجد الباحثون أن غذاء ملكات النحل يتسبب في تحسن كبير في حالة مرضى الأورام الخبيثة، نتيجة لاحتوائه على حمض ديكاهيدروكسيديسينويك، الذي يعمل على تثبيط تدفق الدم إلى الخلايا السرطانية.

ولم يحدد العلماء بعد الجرعة المناسبة من غذاء ملكات النحل لكل حالة من الحالات السابقة، والتي قد تعتمد على عدة عوامل مثل العمر والحالة الصحية، ولكن تشير الدراسات إلى أن مقدار 6-8 ملغ من غذاء ملكة النحل ولمدة 28 يوما يساهم في خفض مستويات الكوليسترول.








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