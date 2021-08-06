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أخبار
المؤتمر نت - فوائد لا تصدق.. يحتوي عصير فاكهة النوني على مجموعة من الفيتامينات الصحية والمغذيات النباتية

هل جربت عصير النوني من قبل؟ له فوائد صحية مذهلة

المؤتمرنت -
هل جربت عصير النوني من قبل؟ له فوائد صحية مذهلة
يحاول الكثيرون اتباع أنظمة غذائية قاسية بهدف تخفيض الوزن وخسارة الدهون والحصول على أجسام مثالية، لكن الالتزام بهذه الأنظمة الغذائية الخالية من الأطعمة الشهية والسكرية قد يجعل منها تجربة قاسية مصيرها الفشل.

كشفت مجلة متخصصة بالصحة والغذاء عن طريقة فريدة لخسارة الوزن وتخفيض الكولسترول الضار في جسم الإنسان من خلال إضافة ثمرة فريدة إلى المياه التي نشربها بشكل مستمر.

وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية بعنوان (يقول العلماء إن هذه الإضافة إلى الماء تخفض الوزن والكولسترول)، فقد حدد العلماء فاكهة واحدة غير متوقعة قد يقدم عصيرها مجموعة من الفوائد الصحية بكمية بمجرد وضع كمية ضئيلة منها في ماء الشرب.
فاكهة غريبة بمفعول "سحري".

أشار تقرير منشور في مجلة "Medical News Today" الطبية المتخصصة إلى أن فاكهة "النوني" أو ما يعرف "Noni" أو "Morinda citrifolia" (موريندا سيتريفوليا) ويطلق عليها عربيا (القشدة الشائكة أو القشطة الشائكة أو الغرافيولا شجر ذو ثمر حمضي المذاق)، تتمتع بالكثير من الخائص الطبية الفريدة، لكنه ركز بشكل أساسي على قدرة هذه الفاكهة على إنقاص الوزن بشكل بسيط والحصول على مجموعة رائعة من الفوائد من خلال وضعها في مياه الشرب، حيث استخدمت لمئات السنين في وصفات الطب الشرقي.

ونوهت "Eat This, Not That"، في تقريرها إلى أن هذه الفاكهة حضرت منذ قرون بطرق مختلفة عن طريق سحقها أو تحويلها إلى عجينة أو عصير من أجل تلبية عدد من الاحتياجات الصحية.

"النوني" فوائد غريبة في فاكهة أغرب

وجدت الدراسات العلمية أن فاكهة النوني قادرة على تخفف من آلام المفاصل والتهاب المفاصل، وتكافح الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان، بالإضافة إلى أنها تقدم جرعة جيدة من "فيتامين سي" الذي يدعم مناعة الجسم.

واكتشفت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة "المكتبة الوطنية الأمريكية للطب" (US National Library of Medicine)، أن متعاطي التبغ الذين يشربون عصير النوني لمدة شهر تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. حيث قللت بشكل محدد من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

في دراسة منفصلة أخرى طبقت على مجموعة من غير المدخنين، أدى عصير النوني إلى انخفاض في معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وأثبتت الدراسة أن هذه الفاكهة قادرة على تنظيم نسبة السكر في الدم وضبط عملية التمثيل الغذائي، وتقلل الدهون في الدم، وتمنع زيادة الوزن عن طريق زيادة هرمون "جريلين" (وهو الهرمون الذي يعطي الدماغ الإشارة المنبهة للشبع).

ونوه المقال إلى أن عصير فاكهة النوني يتمتع بطعم مر غير مستساغ، لكنه أشار إلى إمكانية تخطي هذه المشكلة من خلال وضعة عدة قطع مع مياه الشرب، أو وضع كمية قليلة من عصيره في الماء، الأمر الذي يخفف من طعمه المر وتكون نسبته كافية لتقديم فوائد صحية قوية.








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