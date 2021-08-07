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أخبار
المؤتمر نت - توقعات بهطول أمطار رعدية على محافظات

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على عدة محافظات

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أنه من المحتمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى تعز ولحج جنوباً وتمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز يتوقع هطول متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق المحاذية لها وصحارى المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف و مأرب، فيما قد تهطل أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، والسائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية ومن الانهيارات الصخرية والطينية بسبب غزارة الأمطار أو تشكل الضباب.

ونبه مرتادي البحر والصيادين وخاصة ربابنة السفن الصغيرة منها في خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة شدة سرعة الرياح.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في ذمار : 11 ، المحويت : 5.2 ، السدة- إب : 1.3 ، قطاع الأرصاد- حدة : 1.6 ، صرفيت : 1.2 ، الكود : 0.6، لافتاً إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد .








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