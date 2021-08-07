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أخبار
المؤتمر نت - حضر صناعة واستيراد الاكياس الغير قابلة للتحلل

قرار يمني بحضر صناعة واستيراد الاكياس الغير قابلة للتحلل

المؤتمرنت -
قرار يمني بحضر صناعة واستيراد الاكياس الغير قابلة للتحلل
أصدرت الهيئة العامة لحماية البيئة قرارا بحظر صناعة وتسويق الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل ابتداء من 1 أكتوبر المقبل.

ويحظر القرار أيضا على الشركات أو الأفراد استيراد الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل ابتداء من 1 سبتمبر المقبل، مع السماح لها باستيراد وتسويق الأكياس القابلة للتحلل فقط.

وأهاب القرار بجميع المنشآت والمعامل المصنعة للأكياس البلاستيكية التحول لصناعة الأكياس القابلة للتحلل، من خلال إضافة المواد المساعدة على التحلل إلى المواد الخام الخاصة بإنتاج الاكياس.

وأوضح رئيس الهيئة عبدالملك الغزالي بأن القرار جاء نتيجة تفاقم الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن مخلفات الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتحلل، وأثرها على التربة والمياه والهواء.

وأكد أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت مخالفته للقرار.. مبينا أنه سيتم تنفيذ حملات ميدانية رقابية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة للرقابة.* سبأنت








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