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المؤتمر نت - أعلن رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبدالعزيز العنسي عن الانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع السجل العقاري العيني بمديرية بني مطر محافظة صنعاء

انتهاء المرحلة الأولى من السجل العقاري العيني في بني مطر

المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -
انتهاء المرحلة الأولى من السجل العقاري العيني في بني مطر
أعلن رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبدالعزيز العنسي عن الانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع السجل العقاري العيني بمديرية بني مطر محافظة صنعاء.

واستعرض العنسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بصنعاء، ما تم انجازه خلال الفترة 11 إبريل - 4 أغسطس 2021، من خلال الآلية المبسطة والميسرة للتسجيل العقاري بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، حيث بلغت الطلبات المقدمة للتسجيل 3000 طلب، و 1402 معاملة منجزة، و22 معاملة عليها اعتراض، و29 معاملة صدر فيها قرار وقف التسجيل، و63 معاملة لم يستوف اصحابها الوثائق المطلوبة، و1484 معاملة تستكمل اجراءاتها والبعض منها بصدد الاعلان عنها في الصحيفة الرسمية.

وقال إن عدد المخططات المنجزة في مختلف المحافظات بتعميد نهائي بلغ 35 وحدة جوار، و13 منطقة حجز زراعي، و48 وحدة جوار (تعميد أولي للشق، و12 شبكة رئيسية مدرجة ضمن الخطة المرحلية الحالية لعدد 9 محافظات.

وأضاف "مشروع السجل العقاري العيني الذي نقوم بتطبيقه لأول مرة في اليمن، نعلن اليوم عن انجاز المرحلة الأولى من المشروع وتعميد 10 وحدة جوار، وسبب التأخر في الانتهاء الكلي من المشروع نتيجة تساهل بعض الملاك في إحضار مستندات ملكياتهم والذي نتمنى من السلطة المحلية والجهات الرسمية والشخصيات الاجتماعية ووسائل الاعلام، التعاون في دفع المواطنين وتوعيتهم لإحضار مستندات الملكية، للمطابقة وإرشاد الفرق الهندسية بمواقع ممتلكاتهم حتى نتمكن من الانتهاء الكلي للمشروع".

وأكد العنسي على ضرورة إحضار المواطنين لمستندات الملكية من أجل إدخال كافة التسجيلات للمنطقة العقارية العينية في البرنامج الالكتروني المعد خصيصاً للسجل العقاري العيني، والاستفادة من هذه التقنية لنقل الاعمال المكتبية اليدوية الى البرامج الالكترونية، والتي ستسهم في سرعة الانجاز وسهولة الاستعلام على العقار وتأسيس قاعدة بيانات للثروة العقارية بما يحقق الائتمان العقاري، وتثبيت الملكيات العامة والخاصة والموقوفة والحفاظ عليها، والتي ستسهم أيضاً في الحد من الخلافات والنزعات العقارية، ومن ثم تعميم نتائج هذه التجربة في كل المحافظات.








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