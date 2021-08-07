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المؤتمر نت - يعمل الباحثون على دراسة تدهور الإدراك العقلي (الخرف) وأسبابه والعوامل المؤثرة به، بهدف السعي الحثيث لإيجاد علاج مناسب يقضي على هذا المرض

دراسة تحذر: تلوث الهواء قد يصيبك بالزهايمر

المؤتمرنت -
دراسة تحذر: تلوث الهواء قد يصيبك بالزهايمر
يعمل الباحثون على دراسة تدهور الإدراك العقلي (الخرف) وأسبابه والعوامل المؤثرة به، بهدف السعي الحثيث لإيجاد علاج مناسب يقضي على هذا المرض.

ووجدت دراسات جديدة في جامعة واشنطن، نشر موقع "هيلث شوتس" نتائجها، أن لتلوث الهواء نكسات عصبية، تزيد من خطر الإصابة بالخرف على المدى الطويل، وتزيد هذه المخاطر بازدياد التلوث على المدى الطويل، وفقاً لسبوتنيك.

وارتبطت الزيادة الطفيفة في مستويات التلوث بمقدار2.5 ميكرومتر، في عناوين محددة، بزيادة خطر الإصابة بالخرف للأشخاص الذين يعيشون في تلك العناوين، كما وجد الباحثون أن زيادة 1 ميكروغرام لكل متر مكعب من التعرض للتلوث تزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 16%.

وقام الباحثون خلال الدراسة بتحديد المرضى المصابين بالخرف، في منطقة سكنية ما، ثم مقارنة متوسط التعرض للتلوث لكل مشارك حتى العمر الذي تم فيه تشخيص مريض الخرف، كما كان على الباحثون حساب السنوات التي تم بها تسجيل هؤلاء الأفراد في الدراسة، بالإضافة إلى معرفة السنوات التي انخفض فيها التلوث في الهواء ودراسة نسبة التلوث خلالها.

تضمنت الدراسة، أيضا، سجلات طويلة للعناوين، مما أتاح الحصول على تقديرات أكثر دقة لتلوث الهواء في المناطق المحددة، وإجراءات عالية الجودة لتشخيص الخرف مع متابعة منتظمة للمشاركين في الدراسة.

خلصت الدراسة إلى وجود خطر لتلوث الهواء على الصحة العامة، حيث كان الخطر، مقتصرا في البداية، على الجهاز التنفسي، ثم تعداه ليؤثر على القلب والأوعية الدموية، والآن هناك دليل على خطره على الدماغ وزيادة الإصابة بالخرف ومن ثم الزهايمر.








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