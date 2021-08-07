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المؤتمر نت - يعاني الكثير من الأشخاص، من مرض هشاشة ​العظام​، ويعتبر هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بكسور العظام مقارنة بالأشخاص الأصحاء

توصيات طبية للحفاظ على صحة العظام

المؤتمرنت -
توصيات طبية للحفاظ على صحة العظام
لا يعلم الكثير من الناس أن العظام تتجدد باستمرار، وأن الجسم يصنع عظاماً جديدة على بقايا العظام القديمة، ما يؤدي إلى زيادة كتلتها، حتى بلوغ سن الثلاثين تقريبا، حيث تبدأ بفقدان الكتلة.

وتناول خبراء التغذية بحسب موقع "أونلي ماي هيلث" موضوع الحفاظ على صحة العظام عبر اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وأوضح خبراء التغذية أن وجود عدد من العوامل الشائعة يسبب ضعف العظام، منها:

انخفاض معدلات الكالسيوم في الجسم، اضطرابات الأكل، بعض الأدوية التي تؤثر على صحة العظام، تذبذب مستويات هرمونات الغدة الدرقية، أمراض مثل هشاشة العظام، بالإضافة إلى سن اليأس لدى النساء.

وأكمل أحد خبراء التغذية ليذكر عددا من الأطعمة الممتازة لصحة أوتار العظام مثل: الزبادي، التوفو، البيض، المكسرات، الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، الأسماك، التوت والكرز، الكركم، البصل والثوم، الشاي الأخضر والأفوكادو.

وذكر الأطباء عدة توصيات غذائية للحفاظ على عظام صحية ومنها:

1- التزود بالبروتين الضروري لنمو العظام وصحتها.

2- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل: منتجات الألبان، والأسماك، الخضار الورقية أو البروكلي، كما يعد التوفو المدعم وحليب الصويا من الخيارات الأخرى الغنية بالكالسيوم.

3- تشميل الغذاء المصادر الجيدة لفيتامين "D" مثل الفطر والبيض والأطعمة المدعمة، كما يلعب ضوء الشمس دورا رئيسيا في إنتاج الجسم لفيتامين "D".

4- تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات جيدة من المغنيزيوم والزنك مثل السبانخ وبذور الكتان وبذور اليقطين، حيث يلعب المغنيزيوم دورا رئيسيا في تحويل فيتامين "D" إلى الشكل النشط الذي يعزز امتصاص الكالسيوم.

5- ويعد فيتامين "K " مهما لبناء عظام قوية، ويتواجد فيتامين "K " بشكل رئيسي في الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة.

6- يعد التدليك بزيت السمسم رائعا للحفاظ على قوة العظام.

7- الحفاظ على الوزن الطبيعي.








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