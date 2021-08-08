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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة

الأرصاد يتوقع هطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل والصحارى خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى تعز ولحج جنوباً وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة، البيضاء، حضرموت والمهرة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متوسطة الشدة تصل إلى حد الغزارة أحياناً على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها ، فيما قد تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الشرقية و صحاري محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف و مأرب.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية داعياً إلى عدم استخدام الهواتف النقالة أثناء حدوث البرق.
وحذر السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار أو تشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية والطينية .
كما حذر مرتادي البحر والصيادين وخاصة ربابنة السفن الصغيرة منها في خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة شدة سرعة الرياح.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب : 30.6 ملم، المعافرـ تعز : 14.1 ، صنعاء - حدة : 11 ، صعدة : 3.9 ، حجة : 5.8 ، تعز : 3.3 ، السدة ـ إب : 2.4.

كما سجلت كمية الأمطار في صرفيت ـ المهرة : 1.3 ملم الجوف : 0.8 صنعاء ـ المطار : 0.6 المحويت : 0.5 ملم ، وهطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على مناطق مختلفة من البلاد .








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