المؤتمرنت -

بن حبتور يتفقد السدود والحواجز المائية في صنعاء

قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بزيارة ميدانية تفقدية إلى عدد من المناطق بمديريتي خولان وسنحان بمحافظة صنعاء.



حيث تفقد رئيس الوزراء ومعه نوابه لشئون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان والخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي والرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزيري الثقافة عبدالله الكبسي والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، عدداً من السدود في المديريتين.



كما تفقدوا الكرفانات في وادي الأجبار التي أنشئت لحجز المياه والحد من حجم وكمية المياه المتدفقة من وعبر الوادي صوب أمانة العاصمة.



واطلع رئيس الوزراء وزملائه ومعهم أمين العاصمة حمود عباد وأمين عام المجلس المحلي لمحافظة صنعاء عبدالقادر الجيلاني ووكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس صالح المنتصر، على وضع سد شاحك بمديرية خولان وحجم المياه المخزنة حالياً في السد في ظل استمرار الأمطار الغزيرة التي تشهدها معظم المحافظات.



واستمعوا من المعنيين إلى شرح عن السعة التخزينية للسد من المياه التي تصل إلى 450 ألف متر مكعب، الذي يعود بنائه إلى 1986م ودوره في إمداد الوديان الزراعية المجاورة له بالمياه ومساهمته في تغذية المياه الجوفية وتحويل المنطقة إلى مكان للجذب السياحي.



كما اطلع رئيس الوزراء على سد سيان بمديرية سنحان الذي يُعد أحد السدود المهمة التي تساهم في خدمة القطاع الزراعي في المناطق المجاورة له، بسعة تخزينية 350 ألف متر مكعب، وأهميته في الحد من الاستنزاف الجائر لحوض صنعاء.



واطلع رئيس الوزراء في سياق الزيارة على سد بيت الأحمر بمديرية سنحان وحجم مخزونه المائي الذي يعتبر من السدود الصغيرة.



وكان بن حبتور وزملائه، اطلعوا على الكرفانات "الحواجز المائية" بوادي الأجبار التي تنفذ من قبل المجتمع المحلي بدعم السلطة المحلية في المحافظة.



كما اطلعوا على حجم الأضرار الجانبية التي تعرضت لها الأراضي الزراعية نتيجة تدفق السيول في الوادي الذي شهد هطول أمطاراً غزيرة خلال الموسمين الحالي والماضي تدفقت على إثرها السيول باتجاه العاصمة صنعاء.



حيث جرى الاستماع إلى شرح من مواطني المنطقة عن المبادرات المجتمعية التي يتم من خلالها تنفيذ كرفانات وحواجز مائية بهدف الحد من قوة اندفاع السيول والتخفيف من حجم الكميات الواصلة منها إلى أمانة العاصمة، وتعمل في الوقت ذاته على تغذية المياه الجوفية.



ونوهوا بتعاون ومساندة قيادة السلطة المحلية في المحافظة للجهد المجتمعي .. مطالبين الحكومة بدعم تلك المبادرات للتوسع في إنشاء كرفانات وذلك في ضوء المسح الفني الشامل الذي نفذته الفرق الفنية المختصة.



وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بهذه الزيارة التفقدية للمشاريع الحيوية التي تتصل بواحدة من أهم القضايا المتعلقة بحياة المواطنين واستقرارهم.



وأشاد بجهود أبناء تلك المناطق للحفاظ على المنشآت المائية التي تعد امتدادا لثقافة الأجداد الذين تفننوا في حصاد مياه الأمطار وصنعوا حضارة عظيمة بالاعتماد على هذه التقنية.



ووجه الدكتور بن حبتور السلطة المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع أمانة العاصمة لرفع تقرير شامل عن الكرفانات الجديدة والمواقع المناسبة لتنفيذها.



وأوضح أن الدراسة الفنية لهكذا نوع من المشاريع مهمة لتلافي انهيارها والتسبب في إلحاق الضرر بالأراضي الزراعية أو الزيادة المفاجئة في كمية مياه السيل المتدفق صوب أمانة العاصمة.





