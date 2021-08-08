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المؤتمر نت - يقول خبراء التغذية إن الغالبية منا يعانون من عدم ارتياح متعلق بالمعدة بشكل يومي، وفي معظم الحالات يرجع السبب إلى الطعام ونمط الحياة وممارسة الرياضة

احذر هذه الأطعمة والمشروبات تسبب آلاماً بالمعدة

المؤتمرنت -
احذر هذه الأطعمة والمشروبات تسبب آلاماً بالمعدة
يقول خبراء التغذية إن الغالبية منا يعانون من عدم ارتياح متعلق بالمعدة بشكل يومي، وفي معظم الحالات يرجع السبب إلى الطعام ونمط الحياة وممارسة الرياضة.

وبحسب ما نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky، يمكن أن تسبب أنواع معينة من الطعام آلامًا في المعدة والغازات والانتفاخ، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على الحالة النفسانية وصحة الجسد. ومن بين الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تسبب آلاما في المعدة ما يلي:

1. الخضراوات النيئة
إن تناول الخضراوات النيئة، خاصة الباذنجان والخرشوف والطماطم والبطاطس والفلفل، يمكن أن يسبب عدم ارتياح في المعدة ومشاكل في الأمعاء. تزيد الخضراوات، خاصة الطماطم، من إنتاج الحمض في المعدة بينما تقلل الضغط في العضلة العاصرة للمريء السفلية (وهي عضلة تحافظ على حركة الطعام في الاتجاه الصحيح في نهاية المريء)، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث حرقة في المعدة أيضًا.

2. الأطعمة الغنية بالألياف
تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف صحية ولكن يجب استهلاكها بكميات محدودة فقط لأن الألياف الزائدة يمكن أن تؤدي إلى آلام المعدة والانتفاخ. ينبغي تجنب الأطعمة الغنية بالألياف قبل ممارسة التمرينات الرياضية مباشرة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في الأمعاء أو تقلصات في المعدة أثناء التمرين. تشمل بعض الأطعمة الغنية بالألياف البقوليات والمكسرات والفواكه مثل الموز والتفاح.

3. العلكة
تشير الدراسات إلى أن مضغ العلكة بشكل متكرر يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة ويؤدي إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي IBS. يمكن أن يتسبب مضغ العلكة في ابتلاع الجيوب الهوائية، مما قد يسبب ألمًا في البطن وانتفاخًا. تحتوي العلكة أيضًا على محليات صناعية تتسبب هي الأخرى في الإصابة بآلام في المعدة.

4. ألواح البروتين
تمتلئ غالبية العلامات التجارية لألواح البروتين المتوفرة في المتاجر بالمحليات الصناعية والإضافات مثل الإريثريتول (كحول السكر أو البوليول)، التي يمكن أن يؤذي الجهاز الهضمي. لتقليل الآثار الجانبية يمكن تناول نصف لوح بروتين في كل مرة للسماح للمعدة بهضم المادة بسهولة.

5. الألبان
يمكن لمنتجات الألبان (غير المخمرة) أن تتسبب في حدوث تهيج المعدة وآلام البطن نتيجة لوجود اللاكتوز، الذي يتحول إلى طاقة في الجسم بواسطة إنزيم يسمى اللاكتاز. فإذا كان الشخص يفتقر إلى اللاكتاز، فإن منتجات الألبان والألبان ستسبب غازات كبيرة وانتفاخًا وإسهالًا. كما تحتوي العديد من أنواع حليب البقر على هرمونات يمكن أن تثير بطانات المعدة.

6. المشروبات الغازية
تتواجد المشروبات الغازية في الغالبية العظمى من قوائم الأغذية والمشروبات الواجب تجنبها بغض النظر عن السبب. يمكن أن تؤدي المشروبات الغازية إلى مشاكل في المعدة، حيث تتسبب في تكوين فقاعات الهواء في المعدة وتؤدي إلى الغازات. إذا كنت من الأشخاص المعرضين لآلام المعدة، فالتزم بالمشروبات المحايدة مثل الماء والعصير الطازج.

7. الأطعمة الحارة
يعد الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل إلى تهيج بطانة المريء والمعدة، مما يؤدي بدوره إلى زيادة إنتاج الحمض في المعدة بينما يقلل في نفس الوقت الضغط في العضلة العاصرة للمريء بما يؤدي إلى اضطراب المعدة. ويعد التهاب وقرحة المعدة من بين المشاكل الشائعة التي تسببها الأطعمة الحارة.

8. الزبد
يؤثر تناول الكثير من الزبد على ميكروبيوم الأمعاء ويسبب آلامًا في المعدة. يمكن استخدام زيت الزيتون أو زيت جوز الهند عند الطهي بدلاً من الزبد.

9. الغلوتين
إن الغلوتين هو بروتين موجود في العديد من الحبوب، مثل القمح والشعير وهو شائع في الأطعمة مثل الخبز والمعكرونة والبيتزا والحبوب. تشير الدراسات إلى أن الغلوتين يمكن أن يسبب آلامًا في المعدة ويؤدي إلى حركات الأمعاء غير الطبيعية والإسهال والتشنج.








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