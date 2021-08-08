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المؤتمر نت - يعتبر البيض ملك المائدة الصباحية ومعشوق الصغار والكبار، وتتنوع طرق تحضيره بشكل كبير ما يجعله من المأكولات الشائعة جدا لدى أغلب الشعوب حول العالم

هل تعشق تناول البيض؟.. دراسة تزف خبراً ساراً

المؤتمرنت -
هل تعشق تناول البيض؟.. دراسة تزف خبراً ساراً
يعتبر البيض ملك المائدة الصباحية ومعشوق الصغار والكبار، وتتنوع طرق تحضيره بشكل كبير ما يجعله من المأكولات الشائعة جدا لدى أغلب الشعوب حول العالم.

وتتشابه أنواع البيض من حيث شكلها الدائري (البيضوي) الذي استمد منه اسمه العربي، إلا أنها تختلف كثيرا من حيث أنواعها، حيث يتوفر في الأسواق البيض الأبيض والبيض البني والبيض العضوي، والبيض العادي غير المدجن.

وسلطت مجلة "Eat This، Not That" الأمريكية المتخصصة بأخبار الصحة والغذاء الضوء على نوع محدد من البيض معتبرة أنه أفضل أنواع البيض الذي من الممكن تناوله بسبب احتوائه كميات كبيرة من "فيتامين د" وفقاً لسبوتنيك.

نوع من البيض يعزز المناعة بسبب 6 أضعاف نسبة "فيتامين د"
أشارت أغلب الدراسات إلى أن البيض الذي يأتي من الدجاج الحر غير المدجن، والذي يطلق عليه في بعض المناطق (البيض البلدي) يحتوي على مستويات أعلى من "فيتامين د".

ونشرت مجلة "tasteofhome" نتائج بعض الدراسات التي أظهرت أن الدجاج الذي يخرج في الهواء الطلق ويتجول في الحقول ينتج بيضا يحتوي على نسبة "فيتامين د" أعلى بحوالي من 3 إلى 6 أضعاف من البيض الذي تنتجه الدجاجات في المداجن.

"فيتامين د3" يتواجد أيضا في هذا البيض ويفر فوائد رائعة
ووجدت دراسة أجريت عام 2014 أن هذا النوع من البيض (البيض غير المدجن أو البلدي) يحتوي كميات أكبر من "فيتامين د 3"، والذي أطلق عليه بعض المتخصصين في الأمراض الجلدية والغدد الصماء "فيتامين أشعة الشمس".

وأكدت أغلب الدراسات والأبحاث أن "فيتامين د 3" يدعم قوة العظام والمناعة والمزاج الجيد.

العلماء يحذرون من مشكلة اكتشفوها خلال البحث
وعلى الرغم من أن دراسة قد أجريت في عام 2014، لكنها نوهت إلى تحذير مهم، حيث اكتشفت أن البيض (البلدي) المباع في الأسواق أو مراكز البيع لا يحتوي على هذه النسب المرتفعة من "فيتامين د 3".

واعتبرت المجلة أن هذه النسبة المنخفضة تعود ربما إلى أن هذه المزارع التي تنتج البيض توفر لدجاجها ظرف حياة مشابهة تقريبا لظروف الدجاج الذي يعيش في المداجن، الأمر الذي يخفض نسب الفيتامين المفيد.








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